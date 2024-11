JobOrienta: sottoscritta intesa tra ITS L’Aquila e Confao

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Verona, 28 nov. – Lo stand della Regione Abruzzo a Job Orienta, la fiera dell’orientamento e della formazione in svolgimento a Verona, ha ospitato oggi la chiusura dell’intesa che l’ITS Abruzzo Green Academy, rappresentata dalla presidente Mara Laglia, ha stretto con Marina Pacetti, presidente della Confao nazionale, l’associazione che riunisce oltre 50 scuole superiori italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sottoscritto alla presenza dell’assessore alla Formazione Roberto Santangelo, l’accordo tocca i settori dell’orientamento e della formazione sui quali gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) lavorano per creare nuove competenze da immettere nel mercato del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’intesa sottoscritta oggi si muoverà di su tre linee: orientamento scolastico, cioè la possibilità di offrire ai giovani studenti delle scuole superiori aderenti a Confao un percorso di orientamento chiaro e completo verso le professioni del futuro nel settore dell’efficienza energetica; formazione di alta specializzazione e cioè sviluppare programmi formativi innovativi e di alta qualità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, per preparare figure professionali altamente qualificate nel campo della sostenibilità ambientale; ed infine organizzazione di campus e attività extracurriculari con la possibilità di creare opportunità di confronto e crescita per gli studenti, attraverso l’organizzazione di campus estivi, workshop e altre iniziative che favoriscano lo sviluppo di competenze trasversali e la creazione di una rete di giovani professioniste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 241128

