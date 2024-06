JOMA SPORT È IL NUOVO TECHNICAL SPONSOR DEL PESCARA CALCIO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pescara – Prende il via lunedì 1° luglio 2024 una nuova era nella storia degli sponsor tecnici del Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online. Per le prossime stagioni sportive sarà infatti Joma Sport il nuovo Technical Sponsor del Club. Joma, azienda fondata in Spagna da Fructuoso López nel 1965, è tra i dieci brand di materiale sportivo più importanti al mondo, ed è presente in ben 110 Paesi, con otto filiali sparse in quattro continenti – Fra i brand leader nella galassia delle sponsorizzazioni sportive, Joma oggi è partner di oltre 300 squadre in tutto il mondo tra Club e Nazionali – Anche da queste importanti cifre nasce una partnership di ampio respiro, quella che con la nuova stagione sportiva legherà la squadra di Pescara a Joma, e che vedrà il Club e il brand sportivo ideare e realizzare tutti i materiali tecnici utilizzati dalla Prima Squadra e da tutto il Settore Giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma soprattutto, ovviamente, da queste due realtà saranno svelate, di stagione in stagione e già a partire dalle prossime settimane, i kit gara e le maglie che saranno indossate dal Pescara Calcio nel corso della nuova stagione sportiva – Ma non solo, perché con Joma Sport prenderà vita, la prossima settimana, anche un Pescara Store completamente rinnovato, ricco di prodotti ufficiali e novità pensate per i tifosi del Delfino – riporta testualmente l’articolo online. “Quella di investire sul Pescara è stata una scelta mirata, sul comparto calcio siamo estremamente selettivi.” sottolinea Alessandro Annibale, Responsabile Commerciale Joma Italia: “Pescara rappresenta, oltre che un Club dalla storia prestigiosa, una piazza calorosa, affamata e che vive di sport. Questo ci permetterà di intraprendere progetti locali, oltre al merchandising del Delfino, anche per quanto concerne la diffusione di tutte le nostre collezioni calzature e abbigliamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Joma vanta tre Club in serie A, due Nazionali agli Europei in corso, la Federazione Italiana Tennis e quella di Atletica entrambe al loro apice storico, Imoco Volley Conegliano dominatore nel volley femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cerchiamo di investire laddove intravediamo la possibilità di comunicare il nostro DNA di Azienda dell’articolo sportivo a 360° e non solo calcistica – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo contenti di poter aggregare il Pescara alla nostra famiglia, e viceversa – si apprende dal portale web ufficiale. ” “Siamo felici di comunicare questo legame tra il nostro Club e la Joma” le dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani “Un’azienda leader nel settore non solo perché veste Team e Nazionali di spessore ma anche grazie alla propria visione sul mondo dello sport e la voglia di affrontare sempre nuove sfide – recita la nota online sul portale web ufficiale. Punti a noi familiari e che ci trasmettono entusiasmo per questo nuovo rapporto di collaborazione in vista della nuova stagione sportiva – Ringraziamo Joma per aver riposto in noi la loro fiducia e ci auguriamo, attraverso la prima squadra, il nostro settore giovanile e le tante iniziative che seguiranno, di raggiungere presto obiettivi comuni insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ABOUT JOMA Joma Sport è un’azienda che produce e commercializza materiale sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. È il marchio di materiale sportivo di riferimento in Spagna, nonché nella top ten a livello mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È presente sul mercato in più di 120 paesi e vanta ben otto filiali – precisa la nota online. La sponsorizzazione di squadre e atleti professionistici è la base della strategia di marketing di Joma Sport. In Italia è sponsor tecnico di alcune delle più importanti realtà sportive nazionali: fra i teams, le federazioni, gli atleti e gli eventi che vestono Joma possiamo trovare La Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera), la Federazione Italiana Tennis e Padel, gli Internazionali BNL D’Italia, i campioni del volley femminile Imoco Volley e del volley maschile Lube Volley, L’Atalanta B.C., l’Hellas Verona FC e il Torino Calcio, l’Acea Run Rome the Marathon, la Firenze Marathon e la Venice Marathon. Joma è inoltre sponsor tecnico di ben 12 Comitati Olimpici Nazionali, che hanno vestito il marchio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

