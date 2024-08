Juventus-Brest a Pescara: tutto esaurito. Ecco le ultime

La Juventus affronterà il Brest in un’amichevole allo Stadio Adriatico di Pescara il 3 agosto alle 21:00. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su DAZN. Lo stadio è previsto essere tutto esaurito per questo evento. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, cercano riscatto dopo la sconfitta contro il Norimberga. Il Brest, reduce da una stagione positiva, mira a continuare la sua preparazione estiva.

Le probabili formazioni vedono Vlahovic titolare per la Juventus, affiancato da giocatori come Chiesa e Locatelli. La squadra francese, invece, schiererà Ajorque come punto di riferimento in attacco, supportato da un solido centrocampo.

Questo incontro rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre in vista della nuova stagione. La Juventus punta a migliorare la propria condizione fisica e a perfezionare le tattiche di gioco, mentre il Brest vuole mantenere alto il livello di preparazione per affrontare al meglio il campionato di Ligue 1.