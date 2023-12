Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Juventus Next Gen – Pineto: tagliandi settore ospiti

4 Dicembre, 2023

Per la gara Juventus Next Gen – Pineto Calcio in programma sabato 9 dicembre con inizio alle ore 16.15, la Juventus rende noto che la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti per la partita partirà oggi, 4 dicembre, alle ore 16.00. L’acquisto è possibile esclusivamente online tramite il ticket shop bianconero al link https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/next-gen dove troverete il banner relativo alla partita – si legge sul sito web ufficiale. I prezzi della gara sono i seguenti: 10€ INTERO 5€ UNDER 20/OVER 60/DONNE Ricordiamo che la vendita nel Settore Ospiti – come da normativa – scade alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it