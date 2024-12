L’Aquila, Abruzzo Progetti: Biondi, “Buon lavoro al nuovo amministratore unico Di Cristofano”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Al neoamministratore di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che anche in questa nuova avventura sar? accompagnato dalla passione e dall’impegno che l’hanno contraddistinto nel suo percorso politico-amministrativo e che lo hanno portato alla guida del Comune di Magliano de’ Marsi – aggiunge la nota pubblicata. All’orizzonte vi sono molteplici impegni e sfide: dalla gestione del personale operante nel numero unico di emergenza 1-1-2, ai progetti legati al Pnrr, come quello relativo alla Rete di Servizi di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo – promosso con l’obiettivo di offrire ai cittadini supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti digitali – o all’assistenza tecnica della ricostruzione post sisma 2009, anche presso le strutture municipali – aggiunge la nota pubblicata. Un lavoro che non potr? che proseguire nel virtuoso solco tracciato dall’uscente Andrea Di Biase al quale, oltre ai complimenti per i risultati raggiunti, va il ringraziamento per aver avviato con successo l’opera di risanamento e rilancio della societ? in house della Regione, ridefinendone il ruolo e valorizzandone la strategicit? negli assetti di sviluppo per la comunit? abruzzese”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

