L’Aquila, Afm, premio di produzione per le dipendenti del settore pedagogico dell’Afm

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Le dipendenti del settore pedagogico dell’azienda farmaceutica municipalizzata (Afm), societ? controllata dal Comune dell’Aquila che si occupa delle farmacie e dell’asilo nido ‘Casetta Fantasia’, riceveranno un premio di produzione annuale a partire dal prossimo anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche – “Grande soddisfazione” ? stata espressa da Biondi e Tursini “per il raggiungimento di un risultato che le maestre e il personale dell’area pedagogica dell’azienda attendevano da vent’anni – precisa il comunicato. Questo obiettivo ? stato centrato grazie all’accordo raggiunto con il segretario regionale della Cisal Fpc, Piero Peretti, e le componenti della rsu del settore in questione dell’Afm Simona Zauri, Tiziana Nardecchia e Fabrizia Tulli – precisa il comunicato. In base a tale intesa, a partire da luglio 2025 verr? erogato un premio per le lavoratrici a tempo indeterminato (sotto forma di ‘fringe benefit’, cio? con l’attribuzione di beni e servizi), corrispondente a un valore massimo di 1.200 euro e che varia a seconda delle percentuali orarie di impiego – Il riconoscimento sar? esteso anche al personale, sempre a tempo indeterminato, impegnato nell’ interscuola e nel prescuola”. Il sindaco Biondi e l’assessore Tursini hanno definito questa operazione “un segnale concreto di valorizzazione della professionalit? e dell’impegno quotidiano di donne lavoratrici che contribuiscono a fare di Casetta Fantasia un punto di riferimento essenziale per molte famiglie aquilane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In un contesto in cui le donne ancora non godono delle stesse opportunit? degli uomini n? tantomeno di una retribuzione omologa agli stessi, si riconosce il ruolo chiave delle donne lavoratrici nella societ?. ? stato lanciato un importante segnale di attenzione e sostegno al lavoro femminile e auspichiamo che quanto il percorso virtuoso, intrapreso per le maestre e il personale pedagogico in generale di Afm venga replicato”. “L’Amministrazione comunale – hanno concluso il sindaco Biondi e l’assessore Tursini – continuer? a coltivare politiche per la valorizzazione del lavoro femminile, nella consapevolezza che, anche in questo modo, la qualit? dei servizi scolastici potr? essere incrementata”.

