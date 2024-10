L’Aquila, Al via i lavori per la realizzazione della Cittadella dello Sport Roio 1

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport – ha autorizzato la variante suppletiva per la realizzazione della Cittadella dello Sport di Roio 1. Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente all’assessore allo sport, Vito Colonna, che annunciano in una nota l’avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione del complesso sportivo all’interno del Progetto Case di Roio 1. La nuova struttura avr? una destinazione polivalente e sar? dedicata a discipline sportive e attivit? socio-culturali, nel rispetto dei target previsti nel Pnrr. La conclusione dei lavori ? prevista per il mese di luglio del 2025.“Con la realizzazione della Cittadella dello Sport all’interno del complesso residenziale del Progetto Case della frazione, gi? interessato dall’attuazione del programma di realizzazione del centro Unico di Formazione del Servizio Civile Universale prosegue il percorso di valorizzazione e recupero del patrimonio immobiliare, realizzato all’indomani del sisma del 2009, di cui dispone il Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un risultato importante frutto di una programmazione attenta e prospettica portata avanti con la consueta dedizione nel bene della nostra comunit? che si arricchisce di un ulteriore centro polivalente di aggregazione” hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – viene evidenziato sul sito web.

