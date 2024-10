L’Aquila, Altri 32 milioni di euro per la ricostruzione privata. Lavori rapidi ed efficaci, proroghe solo se profondamente comprovate

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con il 117esimo elenco, l’amministrazione comunale dell’Aquila ha erogato altri 31 milioni e 700mila euro circa per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 2009. Si tratta di 24 pratiche, 15 delle quali gi? complete e altre 9 che necessitano di titolo edilizio e/o di documentazione complementare – si apprende dalla nota stampa. I proprietari, in quest’ultimo caso, hanno dei termini per presentare le carte richieste e mi auguro che lo facciano in tempi ancora pi? rapidi, allo scopo di svincolare in via definitiva il finanziamento per la ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ancora una volta mi corre l’obbligo di ringraziare gli uffici per la tempestivit? e puntualit? delle procedure che seguono in questo ambito – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio allo scopo di velocizzare l’intero procedimento, gli stessi uffici ricordano che gli interessati devono attivare una casella di posta elettronica certificata e comunicarla all’indirizzo protocollo@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. postecert.it Favorire la trasmissione e le comunicazioni per via telematica rende l’iter degli atti pi? snello e rapido – riporta testualmente l’articolo online. Ormai l’obiettivo ? uno solo: ricostruire bene e con sollecitudine – si apprende dalla nota stampa. Ecco perch? procederemo speditamente con i commissariamenti, in caso di inerzia dei proprietari, e abbiamo chiesto a quei titolari di immobili per i quali addirittura non esiste nemmeno la domanda di contributo di manifestare l’interesse alla nomina di un commissario da parte del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche le proroghe saranno eventualmente concesse solo dietro comprovata e fondata documentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non c’? pi? tempo da perdere – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo un appuntamento decisivo all’orizzonte: il 2026, anno in cui L’Aquila sar? capitale italiana della cultura – E non possiamo presentarci con una molteplicit? di cantieri ancora in piedi, ma con una citt? che dimostri di essere ricostruita (almeno nella sua quasi totalit?), bella, sicura e accogliente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aquila 14 ottobre 2024Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

