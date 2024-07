L’Aquila, Aragno: sede Asbuc e centro sociale anziani nell’ex scuola elementare

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La sede dell’Amministrazione separata dei Beni di uso civico di Aragno sar? situata nei locali dell’ex scuola elementare della frazione, dove sono terminati i lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione della struttura all’interno della quale sar? ospitato anche il Centro sociale anziani della frazione – Per la realizzazione della struttura sono stati impegnati euro 250 mila euro dal Fondo complementare PNRR-FC Sisma 2009-2016, utilizzati per l’efficientamento energetico mediante cappotto termico, sostituzione infissi, impianto fotovoltaico e ottimizzazione impianto termico – riporta testualmente l’articolo online. Ulteriori interventi hanno riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampa di accesso per diversamente abili, l’adeguamento dei servizi e la realizzazione di porte interne per passaggio disabili – Altre strutture analoghe sono state interessate dal Piano di rifunzionalizzazione delle ex scuole quali Casaline di Preturo, Foce di Sassa, “Becci A.” di Arischia, Bazzano, Poggio Santa Maria, Gignano, Pescomaggiore, Cansatessa, Pianola, Monticchio per un importo complessivo di 2,9 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Oggi la consegna delle chiavi dell’edificio ai rappresentanti dell’Asbuc e del Centro anziani di Aragno da parte dell’assessore al Patrimonio e Opere pubbliche, Vito Colonna – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un momento per la comunit? che ritrova uno spazio di riferimento del territorio – – spiegano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Colonna – Nell’ex scuola, che sar? affidata in locazione all’Asbuc, verranno riservati dei locali, gratuitamente anche al Centro sociale anziani che potr? svolgere le proprie attivit? in un luogo rinnovato, funzionale e accogliente”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it