L’Aquila, avevano armi e droga: denunciati due giovani stranieri

I Carabinieri dell’Aquila continuano a intensificare i pattugliamenti in città per contrastare la microcriminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni di controllo, rafforzate su indicazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, hanno recentemente portato a due interventi significativi.

Nel primo episodio, avvenuto nei pressi del terminal bus Lorenzo Natali, i militari hanno fermato un ragazzo di 17 anni di origine straniera. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto gli agenti a eseguire una perquisizione personale, durante la quale è stato rinvenuto un coltello. L’arma è stata immediatamente sequestrata e il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. L’intervento rientra in un piano di prevenzione che mira a contrastare il fenomeno del porto d’armi tra i giovani e garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici.

Nel secondo caso, avvenuto in un momento differente, un 21enne è stato notato aggirarsi con fare sospetto nelle vicinanze di piazza Duomo. Il giovane è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di una dose di cocaina. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto anche una somma di circa 600 euro in contanti, di cui il ragazzo non ha saputo fornire una giustificazione plausibile. La droga e il denaro sono stati sequestrati come prove, e il 21enne è stato denunciato alla Procura ordinaria dell’Aquila per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Questi episodi rappresentano solo una parte dell’impegno quotidiano dei Carabinieri dell’Aquila nel prevenire e contrastare la criminalità. I controlli si concentrano soprattutto nelle zone della città dove si registrano più frequentemente episodi di microcriminalità, al fine di mantenere alto il livello di sicurezza e garantire ai cittadini una maggiore percezione di protezione. Le misure sono state ulteriormente potenziate nell’ambito delle direttive emanate durante le recenti riunioni del comitato per la sicurezza.