L’Aquila, arrestati gli autori del furto al Globo Center

Brillante operazione della 4ª Sezione della Squadra Mobile di L’Aquila, che ha arrestato 5 cittadini di nazionalità cilena nel pomeriggio del 2 settembre 2024, per furto aggravato in concorso. I cinque responsabili hanno rubato 9 telefoni cellulari di notevole valore e numerosi capi di abbigliamento all’interno del Centro Commerciale Globo Center, utilizzando buste schermate per eludere i sistemi antitaccheggio.

L’operazione è partita grazie alla segnalazione di un cittadino, insospettito dall’atteggiamento del gruppo, che si aggirava all’interno di un altro centro commerciale della città. Successivamente, i responsabili si sono recati al Globo Center, dove hanno trafugato abbigliamento per un valore di 600 euro e cellulari per oltre 10.000 euro.

Pensando di lasciare il centro commerciale senza conseguenze, i cinque si sono allontanati a bordo di un’auto scura. Tuttavia, il personale della Squadra Mobile, già sulle loro tracce, li ha seguiti e bloccati in una strada interpoderale nel comune di S. Pio delle Camere. Nonostante i tentativi di disfarsi della refurtiva, sono stati arrestati in flagranza di reato. Uno dei membri del gruppo era già gravato da precedenti specifici.