L’Aquila, Bagno: Taranta e Cucchiarella, “Presto nuovo loculario al cimitero di Bagno”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Con l’approvazione di questa mattina da parte del Consiglio comunale della deliberazione numero 442 si avvicina la realizzazione del nuovo loculario del cimitero di Bagno”.? quanto si legge in una nota dell’assessore con delega ai servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta, che spiega: “negli anni si ? manifestata l’esigenza di un ampliamento del numero dei loculi disponibili all’interno del cimitero della frazione di Bagno – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il via libera a questo documento si perfeziona la procedura per la conformit? urbanistica e si proceder? alla regolarizzazione delle aree sulle quali sorgono gli ampliamenti gi? realizzati negli scorsi anni”.“? stato approvato, contestualmente, – continua l’assessore Taranta – il progetto di fattibilit? tecnico economica che dar? il via all’iter della progettazione definitiva che porter? alla procedura di appalto e di realizzazione di 140 loculi e 70 nicchie ossario, per un importo complessivo di 465mila euro”. Esprime grande soddisfazione anche l’assessore alla vivibilit? e valorizzazione delle frazioni Laura Cucchiarella che spiega: “diamo una risposta concreta alle richieste della comunit? che da tempo aveva sollecitato l’ente a individuare una soluzione – si apprende dalla nota stampa. La mancanza di posti disponibili ha visto costretti i familiari dei defunti a tumulare negli altri cimiteri comunali i propri cari, causando disagi che presto avranno fine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il lavoro che ? stato fatto in questi mesi dar? finalmente una soluzione a una problematica concreta dei cittadini” Conclude Cucchiarella: “apprezzo la sensibilit? mostrata dall’amministrazione, in particolare nella persona dell’assessore Fabrizio Taranta, nell’accogliere anche questa istanza degli abitanti dei paesi che compongono la popolosa frazione di Bagno – “

