L’Aquila, Bike Marathon Gran Sasso: le modifiche alla viabilità

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 30 giugno avr? luogo la manifestazione ciclistica agonistica riservata alle categorie amatoriali denominata “BIKE MARATHON GRAN SASSO D’ITALIA”La partenza ? prevista da Fonte Cerreto, con direzione Campo Imperatore, alle ore 6:30 del mattino; i concorrenti, dopo aver attraversato i comuni di Castel del Monte, Villa Santa Lucia, Ofena, Calascio e Santo Stefano di Sessanio, faranno rientro a Fonte Cerreto intorno alle ore 12:00.Per consentire lo svolgimento della competizione la Prefettura dell’Aquila ha emesso apposito provvedimento di sospensione della circolazione lungo il percorso di gara: in ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avr? durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, mentre nel tratto della S.R. 17 bis compreso tra Fonte Cerreto e il bivio per Campo Imperatore (ruderi Sant’Egidio) l’interdizione della circolazione veicolare sar? continuativa dalle ore 6.30 alle ore 12.15.Da questo provvedimento consegue una modifica della circolazione nel tratto della S.R. 17 bis che va da Fonte Cerreto al bivio per la S.P. 86 del Vasto: in questo tratto sar? istituito il senso unico a scendere in direzione Assergi; pertanto per raggiungere il parcheggio di piazzale Simoncelli e la zona di Fonte Cerreto i veicoli dovranno utilizzare via Giovanni Acitelli – sita in prossimit? del casello autostradale, seguendo l’indicazione “Progetto C.A.S.E. di Assergi” – e via Nestore Nanni, che conduce direttamente al parcheggio – riporta testualmente l’articolo online.

