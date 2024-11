L’Aquila, Bilancio: approvata in I Commissione quinta variazione da 366 milioni di euro

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Vittorini: “Fondi per area ex INAM per parcheggi, voucher per le fragilit? sociali e disabilit? per agevolare la pratica sportiva e risorse per accoglienza pellegrini Giubileo 2025. Recepito inoltro maxi trasferimento di 350 milioni di euro per la ricostruzione privata” Via libera da parte della I Commissione Bilancio alla quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2026 del Comune dell’Aquila per una cifra complessiva di 366 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. A darne l’annuncio ? il presidente dell’organismo consiliare, Livio Vittorini, sottolineando come le somme comprendano anche “350 milioni di euro a valere sulla ricostruzione privata”. “Dal lato delle entrate va sottolineata – prosegue il Presidente – l’iscrizione di 5 milioni di euro nell’annualit? 2024 per i fitti passivi delle sedi comunali – Uno stanziamento reso possibile a seguito della riunione CIpess del 7 novembre scorso con cui sono stati assegnati complessivamente 6 milioni Comune dell’Aquila, per il quinquennio 2020-25, con questa finalit?, frutto dell’interlocuzione costante e proficua con il Governo centrale, sempre molto attente alle esigenze della nostra citt?”. “Tra gli investimenti – prosegue Vittorini – di fondamentale importanza lo stanziamento di 800 mila euro per l’acquisizione dalla Asl dell’area Ex INAM che sar? destinata ad occupare un importante e strategico parcheggio a servizio del centro cittadino”. “Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini ? stato inserito in bilancio un apposito capitolo per finanziare, attraverso un bando, voucher destinati a soggetti disabili e in condizione di fragilit? sociale per coprire, integralmente o in parte, le spese per la fruizione di corsi per attivit? sportive”.“Viene istituito, infine, uno specifico capitolo per l’accoglienza dei pellegrini e per le iniziative relative all’anno Giubilare 2025. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione sulla capacit? di questa amministrazione di programmare investimenti importanti mantenendo, con prudenza e diligenza, in ordine e in sicurezza i conti dell’Ente” conclude Vittorini.

