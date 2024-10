L’Aquila, BIONDI: COMPLIMENTI AD ANDREA DI GIANDOMENICO PER IL NUOVO E IMPORTANTE INCARICO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Una bella notizia che riguarda un aquilano ? sempre motivo di orgoglio e soddisfazione da parte della nostra comunit? e mia personale – sottolinea il Sindaco, Pierluigi Biondi – Per questo mi fa piacere condividere con la citt? il nuovo e importante traguardo di Andrea Di Giandomenico, che si ? visto conferire dal Consiglio della Federazione italiana rugby l’incarico di Responsabile dello sviluppo di giocatori e allenatori, per l’esperienza e le doti di formatore che lo hanno reso la figura ideale per la formazione giovanile di ?lite”.

