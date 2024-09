L’Aquila, Bonus libri 2024: al via la distribuzione dei voucher

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? iniziata la distribuzione ‘digitale’ dei voucher per il “Bonus libri 2024”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per diffondere e promuovere la lettura tra i pi? giovani.Nelle scorse settimane sono state inviate le lettere agli oltre seicento giovani che quest’anno compiono il diciottesimo anno di et?, risiedono nel comune dell’Aquila e hanno diritto al buono acquisto da 50 euro da spendere in una delle librerie aderenti al progetto – recita il testo pubblicato online. Nella missiva, oltre un segnalibro e una nota del sindaco Pierluigi Biondi, sono contenute le istruzioni per accedere alla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo https://bde – recita la nota online sul portale web ufficiale. comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/bandi/bonus-libri-2024/richiesta anche da dispositivo mobile – si apprende dalla nota stampa. A seguito delle operazioni di registrazione e compilazione del modulo indicato il sistema rilascia una ricevuta di consegna della domanda e successivamente, all’esito dell’istruttoria del caso da parte dei competenti uffici comunali, viene recapitata una e-mail contenente il voucher contrassegnato da un codice identificativo e da un QR code, che l’utente dovr? utilizzare in un’unica soluzione per acquistare libri afferenti a qualsiasi genere letterario entro il 31 dicembre 2024.Sul sito del Comune dell’Aquila, inoltre, ? presente un’apposita sezione dedicata al Bonus libri 2024: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/index.php?admininfo=0&id_sezione=2077.Qualora impossibilitati a procedere tramite la sezione dedicata presente sul portale istituzionale dell’ente, i beneficiari potranno rivolgersi alla Struttura comunale competente per ricevere il supporto del caso per la proposizione della domanda utilizzando i recapiti di seguito riportati:Mail: aqprogettispeciali@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it Tel.: 0862/645547 – 0862/645710

