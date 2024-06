L’Aquila, Bonus libri: vademecum per accedere a voucher sarà spedito a casa dei beneficiari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Gli oltre seicento giovani che quest’anno raggiungeranno il diciottesimo anno di et? e risiedono nel Comune dell’Aquila riceveranno a casa una lettera contenente il vademecum con le istruzioni per accedere al bonus libri.Nella missiva, oltre le indicazioni per scaricare il voucher da 50 euro da utilizzare in una delle librerie aquilane che hanno aderito al progetto, verranno recapitati anche una nota a firma del sindaco, Pierluigi Biondi, e un segnalibro appositamente realizzato per l’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di un programma, sperimentato con risultati molto incoraggianti nei drammatici mesi della pandemia, ideato per stimolare curiosit? e conoscenza tra i nostri ragazzi – precisa la nota online. – spiega il primo cittadino – Il legame tra la letteratura, la cultura e le arti con la nostra terra ? solidissimo oltre che radicato nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un connubio che si rinnova in questi giorni, con gli Stati Generali della Lettura previsti in citt? alla presenza di personalit? di primo piano impegnate ella promozione della lettura, come, ad esempio, la scrittrice Dacia Maraini o l’attore Giorgio Colangeli, degli operatori abruzzesi della filiera connessa alla sua crescita nelle comunit? e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti nei Patti della lettura e nel programma Citt? che legge”.“Siamo orgogliosi che L’Aquila sia stata scelta per ospitare un appuntamento di cos? alto profilo che rappresenta un significativo punto di avvicinamento verso L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026” conclude il sindaco Biondi.

