L’Aquila, Cantieri Immaginario, modifiche alla viabilità in centro storico e area degli spettacoli

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In vista della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, in programma dall’8 luglio al 6 agosto prossimi, il Comando di Polizia Municipale ha emesso due ordinanze con cui verranno poste delle modifiche alla viabilit? che interesseranno sia l’area degli spettacoli, previsti alla Scalinata di San Bernardino, sia alcune aree del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, dall’8 luglio all’8 settembre verr? modificato il senso unico di marcia di via Fortebraccio, con possibilit? di raggiungere Porta Bazzano da via San Bernardino – aggiunge testualmente l’articolo online. DIVIETI PARCHEGGIO E AREA SOSTA PER DISABILINei giorni 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,21,23, 27, 28, 29 e 30 luglio 2024 e 2, 4 e 6 agosto 2024 sono previsti:DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in:via San Bernardino – tratto compreso tra via Fortebraccio e piazza San Bernardino – con contestuale deviazione del traffico veicolare su via Fortebraccio sia per i veicoli provenienti da corso Principe Umberto, sia per quelli provenienti da via San Crisante;piazza San Bernardino;largo Pischedda – si apprende dal portale web ufficiale. DIVIETO DI SOSTA ambo i lati e con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, su tutto Largo Pischedda e in via San Berardino (tratto compreso tra via Fortebraccio e largo Pischedda).ISTITUZIONE di aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilit? muniti dell’apposito contrassegno, in vigore dalle 20:00 alle 24:00, nell’area antistante la porta carraia dell’ex distretto militare e nel tratto di via Panfilo Tedeschi adiacente i giardini pubblici.MODIFICHE VIABILIT? VIA FORTEBRACCIO, PIAZZETTA PORTA BAZZANO, VIA SAN BERNARDINO, VIA STRINELLA:

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it