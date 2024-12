L’Aquila, Capodanno: resta in vigore ordinanza su divieto accensione materiale pirotecnico e consumo alcol in aree pubbliche

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si ricorda che resta in vigore l’ordinanza numero 347/2019, mai revocata, con la quale si rimanda a comportamenti civili vietando “sine die” – ovvero sempre, e non solamente nei giorni di capodanno e del primo gennaio – l’accensione, il lancio o lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, materiale pirotecnico di qualsivoglia natura in ambito urbano e in tutte le civiche vie e piazze del territorio comunale, con multe fino a i 500 euro per i trasgressori.Si sottolinea, infatti, che la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici pu? provocare infortuni, talvolta con danni gravi e irreversibili a persone e cose, oltre ad avere conseguenze negative sugli animali, con perdita del senso dell’orientamento e rischio di smarrimento, pregiudicandone l’incolumit?.Di seguito il link all’ordinanza, consultabile sul sito del Comune dell’Aquila all’indirizzo www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it Albo Pretorio On Line Comune dell’Aquila – Albo

