L’Aquila, CARTA “DEDICATA A TE”. AL VIA LE COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila sta procedendo a inviare ai destinatari la comunicazione relativa alla consegna della carta “Dedicata a te“, misura destinata alle famiglie a basso reddito per l’acquisto di beni di prima necessit?. Il ritiro della carta potr? essere effettuato presso gli uffici postali – I beneficiari sono stati individuati dall’Inps sulla base dei criteri definiti dal relativo decreto interministeriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ritiro della Carta potr? essere effettuato dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, eccetera). Per il ritiro ? necessario presentare allo sportello il codice di riferimento, un documento di identit? in corso di validit? e il codice fiscale/tessera sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Per coloro che sono gi? in possesso della “Carta dedicata a te” l’importo verr? accreditato direttamente su quest’ultima – viene evidenziato sul sito web. Qualora invece la carta fosse stata smarrita se ne pu? richiedere la sostituzione, sempre presso gli uffici postali, presentando allo sportello un documento d’identit? in corso di validit?, il codice fiscale/tessera sanitaria e la denuncia di smarrimento presentata all’autorit? giudiziaria o di pubblica sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Per risparmiare tempo ed evitare attese ? possibile, inoltre, prenotare un appuntamento presso un ufficio postale direttamente al link https://www punto poste – si apprende dalla nota stampa. It/cerca/index.html#/vieni-in-poste oppure da App bancoposta, App postepay e App poste italiane – La carta ? utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari – L’importo, finalizzato anche all’acquisto di carburanti, nonch?, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, ? di 500 euro – Per non perdere la somma accreditata, ? indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena la decadenza del beneficio – Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della “Carta dedicata a te”, sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali e sul relativo regolamento si pu? consultare il sito del Ministero dell’Agricoltura, della sovranit? alimentare e delle foreste (www.politicheagricole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it), e del Mimit (www.mimit.gov.it).“Il Comune dell’Aquila – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini – si ? attivato con tempestivit? ai fini di inoltrare le comunicazioni ai cittadini, sulla base degli elenchi dei beneficiari ricevuti dall’Inps, ai fini di procedere con efficacia ed efficienza a fornire uno strumento di sostegno al reddito equo e funzionale, grazie al quale i nuclei con fragilit? sociali potranno beneficiare di un aiuto concreto e fattivo – Come evidenziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, la priorit? del Governo, in questo caso avvalendosi della collaborazione dei Comuni, ? sempre stata quella di lavorare per aiutare le famiglie, sostenendo, in particolare quelle pi? fragili e in difficolt?. Un grande lavoro di sistema – hanno concluso il sindaco e l’assessore – che consente di essere vicini alle fasce pi? deboli ed esposte all’inflazione“.

