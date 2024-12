L’Aquila, Cerimonia riconsegna Auditorium del Parco, sabato 21 dicembre ore 11 (+ locandina)

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 11, si svolger? l’evento di riconsegna alla citt? dell’Auditorium del Parco, interessato nei mesi scorsi da lavori di manutenzione e riqualificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano, e Paolo Colonna, associato del Renzo Piano Building Workshop (RPBW) di Parigi.Nel corso della mattinata associazioni ed enti culturali cittadini animeranno l’iniziativa con performance artistiche, canore, musicali e teatrali, senza soluzione di continuit?. Sul palco della rinnovata struttura si esibiranno rappresentanti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, del Teatro dei 99, del Gruppo E-Motion, dei Solisti Aquilani, dell’Accademia delle Belle arti dell’Aquila, del Teatro Stabile d’Abruzzo e della Societ? Aquilana dei Concerti “B.Barattelli”.“Sar? un significativo momento per la nostra comunit? – dichiara il primo cittadino Biondi – frutto della proficua e costante collaborazione instaurata tra Comune Usra – Il mio ringraziamento va alle Istituzioni, agli Enti e alle associazioni culturali che contribuiranno, con le loro esibizioni, a rendere ancora pi? coinvolgente ed emozionante la giornata – L’obiettivo ? quella di innescare una partecipazione corale intorno a un luogo vitale per la nostra comunit?”. Di seguito la scaletta e gli orari di sabato 21 dicembre:Ore 11: saluti istituzionali.Ore 11:30: Istituzione Sinfonica Abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ore 12:10: Conservatorio “A. Casella”.Ore 12:50: Centro Studi L’Aquila Danza Teatro dei 99.Ore 13:30: Gruppo E-Motion.Ore 14:10: I Solisti Aquilani.Ore 14:50: Accademia delle Belle Arti.Ore 15:30: Teatro Stabile d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ore 16:10: Societ? Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it