L’Aquila, Chiesa San Nicola di Monticchio, primo sopralluogo. Biondi: “collaborazione tra istituzioni determinante per la riconsegna del luogo di culto”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Entra nel vivo l’iter procedurale per il recupero della chiesa di San Nicola di Bari della frazione di Monticchio i cui lavori saranno curati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, grazie all’intesa raggiunta con il Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic che ha consentito di inserire l’edificio di culto nel protocollo sottoscritto nel 2022 d’intesa con la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si ? svolto nella giornata di ieri un primo sopralluogo congiunto – alla presenza del titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, del nuovo responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio, del consigliere comunale Gloria Nardecchia e di tutti i tecnici incaricati, al fine di verificare lo stato dei luoghi e valutare come procedere anche nell’ottica di una rapida riapertura della chiesa – si apprende dal portale web ufficiale. “Un cambio di passo importante frutto dell’impegno e della proficua interlocuzione avuta con gli attori coinvolti – Una collaborazione tra istituzioni, gi? sperimentata negli anni come Amministrazione, che ci permetter? – anche grazie alla tempestiva nomina del nuovo rup -, di riconsegnare alla comunit? della frazione un luogo di culto e aggregazione molto atteso” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Su Monticchio – ricorda il sindaco -, oltre a una somma complessiva di 770mila per i lavori di riqualificazione del campo da calcio, l’amministrazione ha investito anche 300mila euro per la rifunzionalizzazione della ex scuola primaria e 40mila euro per la riqualificazione dello storico fontanile”.“Facendo seguito a quanto annunciato dal sindaco in occasione della recente presentazione del progetto di riqualificazione del campo sportivo di Monticchio – dichiara il consigliere comunale, Gloria Nardecchia -, in tempi molto rapidi ? stato effettuato un primo sopralluogo per una ricognizione dello stato dei luoghi e l’individuazione di una soluzione progettuale che consenta di procedere speditamente verso l’affidamento definitivo dei lavori di recupero della chiesa parrocchiale di Monticchio, un luogo di aggregazione spirituale molto caro alla comunit? della frazione”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it