L’Aquila, CITYPASS 2025: LE INDICAZIONI PER IL RINNOVO

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessore Laura Cucchiarella e la Dirigente del Settore Polizia Municipale informano l’utenza che ? possibile presentare la richiesta di rinnovo per l’anno 2025 dei Citypass in scadenza al 31 dicembre 2024, necessari per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli di sosta riservati ai residenti.Le richieste vanno presentate esclusivamente online, utilizzando il portale dedicato “CitypassAQ” raggiungibile all’indirizzo internet https://serviziweb.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it, tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila o digitando CitypassAQ sui motori di ricerca – si apprende dal portale web ufficiale. Per accedere al servizio si deve disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identit? Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta – Al fine di consentire l’evasione delle numerose richieste ? stata disposta la proroga fino al 31 gennaio 2025 della validit? dei Citypass rilasciati per l’anno 2024.Per assistenza e informazioni ? disponibile la casella di posta elettronica citypass@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it

