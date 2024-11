L’Aquila, Commissioni consiliari, le prossime sedute

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, torner? a riunirsi marted? 12 novembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione – Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ prevista una discussione sugli interventi del Comune per il contrasto alla povert?.Anche la quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? marted? 12 novembre, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, per una discussione sull’incarico al nuovo comandante della polizia municipale – si apprende dalla nota stampa. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo – riporta testualmente l’articolo online. Entrambe le sedute si terranno nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it