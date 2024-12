L’Aquila, Comunicato del presidente della seconda commissione consiliare

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso stamani parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante il Piano definitivo di classificazione acustica – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo il passaggio nella quarta commissione di luned? 16 dicembre, il provvedimento in questione potr? dunque essere discusso e approvato dall’Aula – si legge sul sito web ufficiale. Mi preme esprimere la massima soddisfazione per l’esito del voto della commissione, poich? ? stato valutato positivamente lo strumento definitivo che contempera le esigenze dei cittadini e delle attivit? produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Finora abbiamo assistito a un ‘muro contro muro’ tra i residenti in citt?, nei quartieri e nelle frazioni, che criticavano l’eccessivo rumore e gli orari degli spettacoli promossi da pubblici esercizi e commercianti in generali, e le esigenze di questi ultimi a poter contare su iniziative di promozione della loro attivit? attraverso manifestazioni legate a esibizioni canore e a eventi simili.Il Piano di classificazione acustica, che il Consiglio comunale approver? in via definitiva il prossimo 17 dicembre, dopo che sono state esaminate le varie osservazioni pervenute all’adozione consiliare della scorsa primavera, bilancia in modo egregio gli interessi – aggiunge la nota pubblicata. Il documento infatti salvaguarda le esigenze sia degli imprenditori commerciali, che tendono ad attirare pi? clienti con gli spettacoli, sia dei cittadini, che vantano il diritto legittimo al riposo – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale del sindaco Biondi ottiene dunque un altro successo importante – Di questo risultato vanno ringraziati l’assessore Fabrizio Taranta e gli uffici comunali preposti, che hanno seguito con puntualit?, competenza e attenzione le varie fasi del procedimento – L’Aquila, 13 dicembre 2024 Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila Presidente della seconda commissione “Gestione del territorio”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it