L’Aquila – Comunicato stampa assessore Taranta su vicenda cimitero Bagno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Cimitero Bagno: Taranta, “Indegna strumentalizzazione del Passo Possibile, sanato l’ampliamento e un nuovo loculario grazie a nostro intervento” “Sulla vicenda del cimitero di Bagno, a fronte di una indegna strumentalizzazione da parte dei consiglieri comunale del Passo Possibile, sono necessarie alcune precisazioni”. ? quanto dichiara l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web. “Questa amministrazione ha dovuto procedere a regolarizzare, dal punto di vista urbanistico, delle difformit? sui cui il centrosinistra ha colpevolmente e incomprensibilmente sorvolato al momento della realizzazione del loculario denominato “edificio 2013”, di fatto realizzando quest’ultimo in un’area destinata a parcheggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo Lo scorso 17 gennaio il Consiglio comunale ha approvato il perfezionamento della procedura per la conformit? urbanistica e la regolarizzazione delle aree del cimitero su cui insiste l’ampliamento dello stesso, un passaggio determinante per poter procedere alla realizzazione di un nuovo loculario, per il quale l’assise civica ha dato parere favorevole al progetto di fattibilit? tecnico economica per opere che porteranno alla realizzazione di 140 loculi e 70 nicchie ossario, per un importo complessivo di 465mila euro”. “Su un’altra vicenda, molto delicata e sensibile, – quale quella delle esumazioni da terra – invito i consiglieri a non utilizzare cittadini e i loro cari defunti come scudi per battaglie politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il dissotterramento di alcuni feretri ? da imputarsi a passate lacune organizzative che hanno imposto la necessit? di fronteggiare contingenze logistiche nella gestione degli spazi e non come affermato, dimostrando la pretestuosit? delle loro affermazioni, per l’indisponibilit? di spazi a terra” ha concluso l’assessore Taranta – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it