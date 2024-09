L’Aquila, Comunicato stampa assessore Turismo, solidarietà ad Amministratore delegato Enit Jelenic

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, esprime solidariet? e vicinanza all’Amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, vittima di un deplorevole atto intimidatorio – riporta testualmente l’articolo online. Le azioni di minaccia e violenza non devono in alcun modo distogliere l’attenzione dal grande lavoro di rilancio che Enit sta portando avanti con professionalit? e dedizione, un impegno che contribuisce a far crescere e valorizzare il turismo in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Gli attacchi contro chi lavora per il bene comune non fanno che rafforzare la nostra determinazione a sostenere il rilancio del settore turistico, fondamentale per la crescita economica e culturale della nazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come ente locale, continueremo a collaborare con Enit per portare avanti una visione di turismo moderno, sostenibile e di qualit?, che possa valorizzare le bellezze e le eccellenze del territorio italiano, inclusa la nostra amata citt? dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026.A Ivana Jelinic e a tutta l’Enit va il mio pi? sentito supporto – Sono convinta che andranno avanti con pi? forza e determinazione per il bene del turismo italiano – recita il testo pubblicato online. Ersilia Lancia Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila

