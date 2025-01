L’Aquila, Comunicato stampa consigliere Nardecchia e Cococcetta su Rsa Montereale

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:RSA Montereale: “Comune dell’Aquila segue vicenda, pronti a fare la nostra parte” “Il Comune dell’Aquila sta seguendo da vicino la vicenda legata alla RSA di Montereale: l’attenzione del sindaco Biondi e dell’intera amministrazione ? massima – si legge sul sito web ufficiale. Proprio per questa ragione, abbiamo partecipato al sit in che si ? svolto all’Emiciclo per manifestare l’interesse a individuare percorsi condivisi e soluzioni concrete nell’interesse dei lavoratori, dei pazienti e della comunit?”.? quanto ha dichiarato, in apertura dei lavori del Consiglio comunale di questa mattina, dalle consigliere comunali Gloria Nardecchia e Laura Cococcetta – si legge sul sito web ufficiale. “Nel corso della Commissione di Vigilanza in Consiglio regionale abbiamo ribadito la piena disponibilit? del Comune a fare la propria parte per salvaguardare elementi fondamentali per la nostra societ? come salute pubblica e lavoro” hanno concluso le consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it