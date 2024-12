L’Aquila, Comunicato stampa dei gruppi consiliari di maggioranza al consiglio comunale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La minoranza di centro sinistra, ricorrendo al solito sistema del ‘nulla cosmico’, molto probabilmente sbandierer? ai quattro venti (qualora non lo abbia gi? fatto) che oggi, in commissione di garanzia e controllo, la maggioranza ? andata sotto con i voti in occasione del parere sul dup e il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Far? leva sul consueto atteggiamento, chiaramente riconducibile a una miopia politica di spessore, per proclamare che il centro destra ? spaccato, che non c’? intesa tra i gruppi consiliari, e altre amenit? del genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per rispetto della verit?, ci preme chiarire che quanto accaduto stamani in commissione ? assolutamente fisiologico, soprattutto in un momento come questo quando gli organismi istituzionali dell’ente devono riunirsi in maniera continua e costante per l’esame di provvedimenti essenziali per la citt? e il territorio: il Piano acustico, la razionalizzazione delle partecipazioni azionarie, i progetti per il recupero del centro storico, il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione – si apprende dalla nota stampa. E questo forse d? fastidio all’opposizione: l’amministrazione del sindaco Biondi sta sfornando una sequenza di atti amministrativi – e non chiacchiere – nel solo, unico interesse dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il voto di oggi in commissione ? stato condizionato dall’assenza di alcuni colleghi di maggioranza, per questioni solamente personali che nulla hanno a che fare con la politica – si apprende dal portale web ufficiale. La maggioranza che sostiene il sindaco Biondi e la sua giunta ? pi? che unita, ? fortemente compatta e domani, in occasione del Consiglio comunale sul bilancio e sugli atti propedeutici, lo dimostrer? tangibilmente – si apprende dalla nota stampa. L’Aquila, 19 dicembre 2024 I Capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale dell’Aquila

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it