L’Aquila, Comunicato stampa lavori viale Della Croce Rossa per attraversamenti pedonali

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilit? Sostenibile comunica che nei giorni di gioved? 13 e venerd? 14 giugno, in viale della Croce Rossa si svolgeranno i lavori finalizzati alla realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati – precisa la nota online. Tali interventi, che garantiranno una maggiore sicurezza per i pedoni, comporteranno modifiche alla viabilit? lungo l’arteria viaria interessata – viene evidenziato sul sito web. Al fine di ridurre i disagi alla circolazione, si ? attesa la fine delle lezioni presso gli istituti scolastici anticipando l’inizio dei lavori alle ore 5:00 per permettere la libera circolazione gi? nel pomeriggio – Il progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 351/2023, finanziato con fondi PNRR, prevede la realizzazione di 9 attraversamenti pedonali di cui 4 rialzati, per una spesa complessiva di 100 mila euro – recita il testo pubblicato online. Per l’esecuzione dell’intervento, il Comando di Polizia Municipale, ha emesso l’ordinanza n.184/T/2024 del 7 giugno 2024 che prevede:- l’istituzione del senso unico alternato gestito da movieri per la giornata di gioved? 13 giugno dalle ore 05:00 alle ore 18:00 con divieto di transito per autobus e mezzi di massa superiore a 3,5t;- l’istituzione del divieto di transito veicolare con chiusura della carreggiata stradale per la giornata di venerd? 14 giugno dalle ore 05:00 alle ore 16:00 nel tratto compreso tra viale Ovidio e via Monte Camicia e nel tratto compreso tra via Piani di Pezza e via Vicentini.Il testo dell’Ordinanza ? consultabile all’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila, nella sezione dedicata Ordinanze Polizia Municipale – si apprende dalla nota stampa.

