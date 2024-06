L’Aquila, Consegna della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana, domani la cerimonia

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si ricorda che domani, venerd? 14 giugno sar? consegnata la cittadinanza onoraria dell’Aquila alla Croce Rossa Italiana, nel 160esimo anno dalla fondazione – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia si svolger? nella sala consiliare Tullio De Rubeis a palazzo Margherita e sar? presenziata dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Biondi consegner? la pergamena contenente le motivazioni del conferimento, approvato all’unanimit? dal Consiglio nella seduta dello scorso 29 aprile, al presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro – recita il testo pubblicato online. Saranno presenti anche il presidente del comitato regionale abruzzese, Gabriele Perfetti, e il presidente del comitato dell’Aquila, Marco Antonucci.La cerimonia comincer? alle ore 16 nel cortile della residenza municipale di Palazzo Margherita con la lettura dei 7 Principi della CRI e l’inno d’Italia eseguito dai volontari della Croce Rossa (Andrea Petricca al violino, Lisa Brandolini, mezzosoprano ed Emanuele Castellano al pianoforte).“Il Consiglio comunale dell’Aquila, facendosi interprete del comune sentire e del tangibile sentimento di gratitudine della collettivit? del Capoluogo di regione, conferisce la Cittadinanza Onoraria alla Croce Rossa Italiana, per l’encomiabile e lodevole operato svolto per assistere, aiutare e supportate la popolazione nelle situazioni di emergenza e per contribuire con la Municipalit? e gli altri Enti in occasione di interventi decisivi nell’ambito sanitario e sociale”. Questa la motivazione con cui l’assemblea civica ha attribuito il riconoscimento alla fine di aprile – si apprende dalla nota stampa.

