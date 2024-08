L’Aquila, Consiglio comunale/1. Approvata deliberazione per negozi e parcheggi a Sant’Antonio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il planivolumetrico di coordinamento per la realizzazione di un edificio commerciale in localit? Sant’Antonio, all’ingresso ovest della citt?. A favore del provvedimento hanno votato 17 consiglieri (Fdi, Lega, L’Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi, Udc, gruppo Misto), 4 i voti contrari (Pd e L’Aquila Coraggiosa), mentre Il Passo possibile e L’Aquila Nuova si sono astenuti.“Il provvedimento interessa una superficie complessiva di 15mila metri quadrati – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, illustrando la deliberazione in aula – e ha un importante impatto a vantaggio della citt?. Da una parte, in applicazione della rotazione urbanistica, si consente la realizzazione di un edificio commerciale, ma soprattutto si interviene, senza oneri a carico del Comune e con spese completamene sostenute dalla ditta che ha richiesto tale cambio di destinazione d’uso, sulla viabilit? in una zona nevralgica – si apprende dal portale web ufficiale. Innanzitutto sar? effettuata una riqualificazione complessiva dell’area nelle interconnessioni tra la statale 17, viale Corrado quarto, via dei Farnese e via Salaria Antica est. Oltre quattromila metri quadrati saranno destinati a parcheggio pubblico, con stalli anche per gli autobus, La nuova viabilit? della zona, con via degli Aragonesi e dei Farnese a doppio senso di marcia, risulter? pi? fluida e anche pi? sicura in considerazione del nuovo svincolo di collegamento con via Salaria Antica Est”.“Si tenga conto – ha aggiunto l’assessore De Santis – che il privato dovr? investire oltre 1 milione di euro per le opere di urbanizzazione – L’interesse pubblico pertanto ? tangibile e di spessore, poich? la citt? avr? un accesso, quello ovest, cio? notoriamente il pi? trafficato, certamente pi? funzionale”. In allegato, uno schema del nuovo assetto viario e dell’edificio commerciale cos? come previsti nella deliberazione

