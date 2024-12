L’Aquila, Consiglio comunale, due sedute la prossima settimana. Venerdì 20 dicembre in aula il bilancio di previsione 2025-2027

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila terr? due sedute la prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. La prima riunione ? in programma marted? 17 dicembre, alle 9. Tra le delibere all’esame dell’Aula il Piano definitivo di classificazione acustica, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune con l’analisi dell’assetto complessivo delle societ? di cui l’amministrazione detiene partecipazioni dirette o indirette e la ricomposizione della propriet? pubblica alla luce delle permute – si apprende dalla nota stampa. All’ordine del giorno anche un permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di una porzione di un aggregato nel centro storico dell’Aquila e la disponibilit? di un locale di palazzo Margherita a beneficio di Anci Abruzzo – Tra gli argomenti in discussione anche tre interrogazioni: “Patrocinio di un evento all’interno della Perdonanza celestiniana” e “Notte bianca a Scoppito del 5 luglio 2024” (prima firmataria Stefania Pezzopane, Pd), e “Cedimento di un tratto di strada della statale 17 bis in prossimit? di via Vasca Penta” (Lorenzo Rotellini, L’Aquila coraggiosa). In programma un’interpellanza sui parcheggi riservati alle persone diversamente abili (Stefano Palumbo, Pd). Quattro gli ordini del giorno in discussione: costituzione di un tavolo tecnico-politico per affrontare il nuovo contratto di servizio dell’Afm e per adeguare il contratto delle maestre in carico alla stessa societ? partecipata (Paolo Romano, L’Aquila nuova, e Rotellini); Sostegno alla proposta di legge Zan sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identit? di genere (Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa); Intitolazione dei nove plessi scolastici dell’istituto ‘Gianni Rodari’ ai Nove Martiri Aquilani (primo firmatario Stefano Albano, Pd); Attivazione di un numero telefonico dedicato per prenotazioni sanitarie riservato ai grandi anziani (prima firmataria Emanuela Iorio, il Passo possibile).Venerd? 20 dicembre il Consiglio comunale sar? chiamato ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, nonch? l’analogo strumento dell’istituzione Centro servizi anziani – Preliminarmente, l’Assemblea dovr? votare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2025-2027; la verifica della quantit? e della qualit? delle aree da destinare alla residenza, alle attivit? produttive e terziarie che potranno essere cedute in propriet? o diritto di superficie; la conferma della modifica al regolamento sull’imposta municipale propria (imu) e sulla tassa sui rifiuti (tari) per andare incontro alle difficolt? dei commercianti che svolgono la loro attivit? in zone interessate dai cantieri; la determinazione delle aliquote imu per l’anno prossimo e i documenti unici di programmazione (dup) dell’istituzione Centro servizi anziani e del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’eventuale seconda convocazione ? prevista per luned? 23 dicembre, alle 9.Le sedute si svolgeranno nell’aula consiliare Tullio De Rubeis, nella residenza municipale di Palazzo Margherita, piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ordini del giorno completi delle due sedute sono allegati. Consiglio comunale 17 dicembre 2024Consiglio comunale 20 dicembre 2024

