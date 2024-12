L’Aquila, Consiglio comunale: ok a emendamento per la riduzione triennale del 25% della Tari per le attività produttive delle frazioni

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Vittorini (Fratelli d’Italia) e Serpetti (Passo Possibile): “Unit? d’intenti per dare un segnale importante a favore di 500 attivit?” Approvata in Consiglio comunale la riduzione per il triennio 2025/2027 della TARI a favore delle attivit? commerciali e artigianali situate nelle frazioni del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. A darne l’annuncio sono il consigliere comunale del Passo Possibile Elia Serpetti e il Presidente della I Commissione Bilancio Livio Vittorini firmatari dell’atto emendativo unitamente al Sindaco Pierluigi Biondi. Spiega Vittorini, a margine del Consiglio Comunale odierno, come “durante i lavori di luglio, in fase di assestamento di bilancio – recita il testo pubblicato online. il collega Serpetti ha avanzato la proposta di una riduzione della Tassa sui Rifiuti con particolare riguardo alle attivit? produttive ubicate nelle nostre frazioni – precisa il comunicato. Nei mesi successivi abbiamo pertanto lavorato, con gli uffici, in questa direzione per assicurare una copertura economica tale da garantire un taglio importante dell’imposizione operando al contempo una scelta selettiva sulla tipologia di attivit? beneficiarie che saranno titolo esemplificativo alberghi, bar, ristoranti, edicole ed in generale tutta le attivit? artigianali situate nelle frazioni”.Prosegue Serpetti “ringrazio il collega Vittorini con cui abbiamo lavorato in sinergia a questa proposta che, ritengo, contribuir? senz’altro a migliorare le condizione socio economica di tante attivit? operanti nelle frazioni e che rappresentano una parte vitale e imprescindibile per il presente e futuro delle nostre comunit?”.“Oltre alla contiguit? territoriale – concludono i due consiglieri – viviamo e raccogliamo quotidianamente le istanze che provengono dalle frazioni – precisa la nota online. Questa ? una prima risposta, certa e duratura, cui seguiranno, nel rispetto dei reciproci ruoli, altre a favore del territorio che siamo stati chiamati ad amministrare – ”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it