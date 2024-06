L’Aquila, Consiglio comunale, ratificato l’accordo di programma per scuola e rotatoria Pianola. Via libera al Pef, invariate le tariffe Tari per l’anno in corso

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha ratificato stamani all’unanimit? l’accordo di programma Provincia-Comune per la ricostruzione della scuola d’infanzia e primaria di Pianola – Il progetto, che ? stato oggetto dell’accordo sottoscritto dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente della Provincia Angelo Caruso, prevede inoltre la realizzazione della rotatoria di accesso al complesso scolastico in questione – “L’intervento per il nuovo polo scolastico di Pianola – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi, illustrando la delibera in Aula – gode di un finanziamento Cipe e Cipess di circa 3 milioni e 800mila euro, mentre l’investimento complessivo per la rotatoria ? pari a 437mila euro, di cui 300mila a carico del Comune e 137mila euro di cofinanziamento della Provincia – si legge sul sito web ufficiale. Un’opera – ha aggiunto il sindaco Biondi – che testimonia come prosegua senza soste l’impegno proficuo e concreto dell’amministrazione comunale nell’ambito della ricostruzione delle scuole, esigenza primaria del programma di mandato e per l’intera collettivit? aquilana”.Via libera dell’Assemblea anche al Pef, il Piano economico finanziario 2024-2025 per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani – aggiunge la nota pubblicata. “Il documento – ha osservato il vicesindaco, Raffaele Daniele, presentando il Piano ai consiglieri – rappresenta un aggiornamento del Pef 2022-2025 approvato dal Consiglio due anni fa – si legge sul sito web ufficiale. Contempla la spesa gi? inserita nel bilancio di previsione 2024 -2026 per la raccolta dei rifiuti gestita dalla nostra societ? partecipata Asm, fissandola in 14 milioni e 437mila per l’anno in corso e in 14 milioni e 425mila per il 2025. Si ? tenuto anche conto dell’incendio, e dei relativi danni, che hanno interessato il capannone dell’azienda nell’ottobre dello scorso anno, circostanza che ha aggravato la gestione del servizio, gi? pesantemente colpito dagli incrementi dei costi delle fonti energetiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione ? intervenuta tempestivamente con l’assegnazione di 1 milione di euro e la nostra amministrazione ha attivato tutte le forme per sostenere l’operativit? di Asm. Per garantire la continuit? e l’efficienza del servizio di igiene urbana – ha aggiunto il vicesindaco Daniele – proseguiremo su questa strada di supporto, attraverso delle misure specifiche – Tra queste, investimenti per il riacquisto del parco mezzi e delle attrezzature andati distrutti nell’incendio, operazione che permetter? di ridurre i costi di gestione, lievitati per via della necessit? di acquisire in leasing tali mezzi, e di offrire in disponibilit? dell’Asm dei macchinari all’avanguardia, con positive ricadute sulla qualit? del servizio – Inoltre, prevediamo un contributo straordinario, in aggiunta a quello della Regione, per via del fatto che l’attivit? dell’azienda ? stata certamente condizionata da un evento eccezionale e imprevedibile”.Approvate anche le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Resteranno invariate rispetto al 2023 – ha commentato il vicesindaco Daniele – e contiamo di intervenire sulla leva fiscale per un potenziale riduzione delle tariffe nel triennio 2025-2027, attraverso la prosecuzione del lavoro dei nostri uffici per il recupero delle superfici tassabili, sia domestiche che non domestiche, non dichiarate dai contribuenti”.Il Consiglio ha inoltre ratificato la seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026, gi? approvata dalla giunta comunale e resa necessaria per allineare lo strumento contabile a seguito della destinazione dell’avanzo di amministrazione per un importo di 4 milioni di euro per la sostituzione delle funi della funivia del Gran Sasso, decisa dallo stesso Consiglio comunale alla fine di aprile – Autorizzata anche la permuta di edifici di propriet? dell’Ater in via Giuseppe Cappa (ex scuola dell’infanzia “Campanella) e in via De Gasperi con immobili comunali.Approvati all’unanimit? anche due ordini del giorno – Uno, presentato dalla consigliera Katia Perischetti (Fdi), ha chiesto l’impegno dell’amministrazione attiva affinch? il Comune aderisca alla Carta etica dello sport femminile, un documento che ha lo scopo di superare i divari e le discriminazioni di genere nello sport, cos? da consentire il raggiungimento dell’uguaglianza in questa disciplina e l’autodeterminazione di donne e ragazze – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ordine del giorno, inoltre, si prefigge di garantire la presenza sul territorio di strutture e spazi per l’esercizio delle attivit? sportive, favorendo il loro utilizzo da parte di entrambi i generi, con la partecipazione del Comune a iniziative contro la violenza e la discriminazione di genere promosse da federazioni, societ? e associazioni sportive – si apprende dalla nota stampa. Chiede anche l’impegno della Municipalit? affinch? i regolamenti di gestione degli impianti comunali abbiano clausole di garanzia per l’ingresso e l’utilizzo da parte di persone diversamente abili.L’altro ordine del giorno, proposto dai consiglieri Lorenzo Rotellini (L’Aquila Coraggiosa) e Paolo Romano (L’Aquila Nuova), impegna il sindaco e la giunta “ad attivarsi per l’individuazione di una sede adeguata allo svolgimento delle attivit? condotte dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti idonea ad ospitare gli iscritti, valutando la sede attuale del Musp della scuola Giovanni XXIII, una volta terminati i lavori di ricostruzione della futura sede del medesimo istituto scolastico”.

