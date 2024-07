L’Aquila, Consiglio comunale, via libera all’assestamento del bilancio 2024-2026. ‘Manovra’ da 17 milioni e mezzo di euro

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani l’assestamento generale di bilancio 2024-2026. Lo strumento prevede una ‘manovra’ complessiva di circa 17 milioni e mezzo di euro – riporta testualmente l’articolo online. Illustrando il provvedimento in Aula, l’assessore alle Politiche finanziarie, economiche e di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, ha precisato che la gran parte delle entrate (oltre 11 milioni di euro) riguardano quelle in conto capitale, grazie per lo pi? agli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale e sostenuti dal Pnrr. In particolare, si tratta dei nuovi asili nido di Paganica e Sassa e della realizzazione di un parcheggio nell’ex caserma Rossi – precisa la nota online. A questo importo, si aggiungono 3 milioni di euro per le riparazioni dei danni agli edifici causati dal sisma del 6 aprile 2009, oltre 600mila euro per la vendita di terreni e beni immobili.Gli oltre 14 milioni di euro provenienti da tali trasferimenti verranno tutti impiegati, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, sia per finanziare i progetti ammessi nell’ambito dello stesso Pnrr, sia per ulteriori sistemazioni dei danni del terremoto di 15 anni fa – si legge sul sito web ufficiale. Con tre emendamenti sottoscritti dal sindaco Pierluigi Biondi e approvati dal Consiglio, sono stati inseriti nel bilancio anche circa 1 milione di euro per progetti di digitalizzazione e interventi di edilizia scolastica sul territorio – Tra i consiglieri presenti in Aula, a favore del provvedimento hanno votato in 17 (Fdi, Lega, L’Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi, Udc), in 5 hanno votato contro (Il Passo Possibile, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, 99 L’Aquila).Il Consiglio ha inoltre approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Istituzione Centro Servizi Anziani.Via libera all’unanimit? anche all’ordine del giorno – primo firmatario, Paolo Romano, L’Aquila Nuova – con il quale l’amministrazione comunale viene impegnata a intervenire per integrare e rendere ancora pi? efficace il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

