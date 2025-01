L’Aquila, Convocazione V Commissione “Garanzia e Controllo” – 3 febbraio 2025

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:D’ordine del Presidente Stefano Palumbo, si comunica che la V Commissione consiliare “Garanzia e Controllo” ? convocata per la giornata di luned? 3 febbraio 2025, alle ore 10:30 in prima convocazione e alle ore 11:00 in eventuale seconda convocazione, presso la sala delle commissioni sita in Palazzo Margherita-L’Aquila, Piazza del Palazzo, per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: “Verifica semestrale sull’attuazione di mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. B del Regolamento del Consiglio comunale”.

