L’Aquila, Cultura: Premio Gioacchino Volpe, on line bando per l’edizione 2025

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila il bando per la partecipazione alla seconda edizione del Premio intitolato alla figura dello storico Gioacchino Volpe – L’iniziativa culturale ha l’obiettivo di contribuire a riscoprire e mantenere vivo il ricordo dello storico e politico italiano originario dell’Aquila e della sua opera e, con l’occasione, mettere in luce anche ulteriori personalit? sempre di origine aquilana che hanno avuto una rilevanza nel mondo della divulgazione storico-politica e del giornalismo come Panfilo Gentile e Stefano Vespa – si legge sul sito web ufficiale. Anche per l’edizione 2025 la giuria, presieduta dall’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, sar? composta dal presidente della Fondazione Magna Charta, Gaetano Quagliariello, dall’editorialista del Corriere della Sera, Antonio Polito, e dal giornalista Bruno Vespa – viene evidenziato sul sito web. Tre le sezioni in cui si articola il premio: • Premio Gioacchino Volpe: storia – sezione destinata all’individuazione di un’opera letteraria gi? edita in grado di aggiungere un contributo significativo nella divulgazione e nell’evoluzione delle tematiche di interesse culturale e che, preferibilmente, esamini un tema storico successivo al 1789, e che sappia inoltre coniugare la qualit? scientifica con la facilit? di scrittura, allo scopo di rendere pi? accessibile il prodotto culturale di qualit? ad un largo pubblico e promuovere un’idea unitaria della storia d’Italia – • Premio Panfilo Gentile: saggistica politica – sezione finalizzata all’individuazione di un lavoro giornalistico, inchiesta o reportage relativi al tema politico (di seguito “opera”), e dedicata a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti. • Premio Stefano Vespa: giornalismo e sicurezza interna e internazionale, borsa di studio per giornalismo esordiente – sezione dedicata ai giovani di et? non superiore ai 30 anni, alla scadenza del bando, e finalizzata all’individuazione di un lavoro giornalistico di inchiesta/reportage o tesi di laurea inerenti al tema politico, con particolare riguardo a quello della sicurezza interna e internazionale – Si ricorda, infine, che il prossimo 16 febbraio, giorno in cui Volpe nacque nella frazione di Paganica, si svolger? la cerimonia in cui verranno premiati i vincitori della prima edizione dell’iniziativa: - ex aequo per la sezione Gioacchino Volpe, “Italy’s christian democracy: the catholic encounter with political modernity”, edita dalla Oxford University press, degli autori Rosario Forlenza e Bj?rn Thomassen, e “Storia della Democrazia Cristiana 1943-1993” degli autori Paolo Pombeni, Guido Formigoni e Giorgio Vecchio;- per la sezione Panfilo Gentile, “Tempesta – La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti” dell’autore Antonio Funiciello;- per la sezione Stefano Vespa, “An open, flexible and ‘fit for purpose’ multilateralism” dell’autore Tullio Ambrosone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della serata verranno attribuiti dei riconoscimenti alle seguenti personalit?: - premio speciale alla carriera alla professoressa Elena Aga Rossi;- premio speciale all’attore Giancarlo Giannini;- menzione speciale a Walter Cavalieri per il volume “Processo per i nove martiri aquilani”, presentato in concorso – Tutte le informazioni per l’edizione 2025 del Premio Gioacchino Volpe sono consultabili al seguente link: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it/pagina2064_premio-gioacchino-volpe – si apprende dalla nota stampa. html

