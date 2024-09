L’Aquila, Dal 30 settembre riprende l’attività dei volontari per il progetto “Adotta una scuola”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Da luned? 30 settembre” si legge in una nota dell’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella “riprender? l’attivit? di supporto dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e dell’Associazione Nazionale Alpini che, nell’ambito del progetto Adotta una scuola, forniranno assistenza agli studenti per l’ingresso e l’uscita da scuola”. “I plessi affidati ai volontari saranno quattro, ma contiamo si possa ampliare il numero di scuole adottate a fronte di una maggiore adesione dei volontari delle stesse associazioni che garantiscono un significativo supporto negli orari pi? delicati sotto il profilo della viabilit?, in corrispondenza degli istituti scolastici”.“Troppo spesso, infatti,” sottolinea l’Assessore Cucchiarella “le aree in prossimit? dei cancelli sono congestionate da numerosi automezzi che sostano in prossimit? degli accessi, a ridosso delle strisce pedonali ed a volte anche sui marciapiedi, nonostante la presenza, nei pressi di alcune strutture scolastiche, di aree destinate al parcheggio”.“Un sentito ringraziamento ai volontari ed ai presidenti di queste associazioni che questa mattina hanno sottoscritto la convenzione che ufficializza la partenza del prezioso servizio di volontariato che, di concerto l’attivit? svolta quotidianamente dal personale della Polizia Municipale, garantir? maggiore sicurezza ai nostri ragazzi” conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

