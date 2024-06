L’Aquila, Elezioni Amministrazione Beni Uso Civico Bagno-Pianola-Monticchio: soddisfazione dall’assessore alle frazioni Laura Cucchiarella

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione dei Beni d’uso Civico del comprensorio di Bagno Pianola e Monticchio – Il risultato era ampiamente annunciato gi? alla data di presentazione delle liste in quanto non c’? stata alcuna candidatura che ha tentato di sfidare quelle di espressione centro-destra – si apprende dal portale web ufficiale. ? grande la soddisfazione per la riconferma dei consiglieri uscenti Cesare Lepidi, (gi? presidente) e Marco Scimia, segno che dimostra il buon lavoro svolto durante la passata amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Altrettanta soddisfazione per i nuovi eletti, Davide Scimia, Giovanni Scimia e Americo Tatananni, persone serie ed affidabili che sapranno di certo continuare a fare il bene della comunit? e lavoreranno per la trasformazione dell’ASBUC in ADUC” ? quanto dichiara l’assessore con delega alla vivibilit? e valorizzazione delle frazioni, Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web. Conclude l’assessore Cucchiarella: “Siamo certi io ed i consiglieri comunali Maura Castellani, Gloria Nardecchia e Leonardo Scimia, esponenti delle popolose frazioni interessate, tutte rappresentate da un membro eletto in questa tornata elettorale, che le propriet? d’uso civico dei nostri territori saranno gestite in maniera egregia dalla nuova Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. “

