L’Aquila, Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dei giorni 8 e 9 giugno 2024 – Aperture straordinarie degli uffici di Via Roma

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno, gli uffici della sede centrale di Via Roma resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:Negli orari sopra indicati gli uffici assicureranno il rilascio della tessera elettorale e della carta di identit? elettronica agli utenti con documento identificativo scaduto o smarrito – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it