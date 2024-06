L’Aquila, Elezioni europee – Comunicato

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’A.M.A. SpA, al fine di agevolare le operazioni di voto degli elettori di Aragno (Sezione elettorale n. 60), ha predisposto un servizio di trasporto per raggiungere la nuova ubicazione temporanea del seggio 60 sita presso la Scuola elementare in via Nicola Moscardelli n. 62.I cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno prenotare al numero telefonico 0862/319857 (digitare interno 2) entro le ore 13 di venerd? 7 giugno – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it