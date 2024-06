L’Aquila, Elezioni rinnovo membri del Parlamento europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024 – Avviso ritiro tessere elettorali e richiesta rilascio CIE per utenti con difficoltà motorie

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle aperture straordinarie della sede di Via Roma previste da venerd? 7 a domenica 9 giugno, sar? riservato esclusivamente agli utenti con difficolt? motorie, ai fini del ritiro della tessera elettorale o della richiesta di rilascio della carta di identit? in caso di documento scaduto o smarrito, l’utilizzo dell’ingresso laterale dell’edificio accessibile dagli ascensori ubicati al piano del supermercato Carrefour. Si specifica che gli uffici comunali sono ubicati al secondo piano – Si ricordano di seguito gli orari delle aperture straordinarie della sede:

