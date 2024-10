L’Aquila, Festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale, cerimonia a San Giacomo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Luned? 4 novembre a partire dalle ore 12,00 nella piazza della frazione di San Giacomo, in occasione della Festa delle Forze Armate e dell’Unit? Nazionale, si svolger? la cerimonia commemorativa in memoria dei caduti di guerra con la deposizione di una corona d’alloro – aggiunge testualmente l’articolo online. All’iniziativa saranno presenti autorit? civili, militari ed alcune classi della sezione musicale dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” che eseguiranno l’Inno Nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La benedizione del monumento ai caduti e la preghiera per i defunti sar? guidata dal can. Manfredi Gelsomino Parroco di S. Rita – si apprende dal portale web ufficiale. Un appuntamento ormai consolidato da alcuni anni su iniziativa dell’ex Consigliere Comunale Giancarlo Della Pelle con la presenza dell’Assessore alle Opere Pubbliche, Patrimonio e Sport Vito Colonna – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo ? coinvolgere attivamente le giovani generazioni, sensibilizzarle verso i valori della patria e delle forze armate, con un’attenzione particolare a quanti hanno dato la vita per l’Unit? Nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

