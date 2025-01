L’Aquila, Fiera Epifania, 75esima edizione: tutte le informazioni utili

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Domenica 5 gennaio torna la 75esima edizione della Fiera dell’Epifania che, come di consueto, si animer? il centro storico con gli stand espositivi che saranno dislocati in viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, Via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi e piazza San Bernardino – recita il testo pubblicato online. Nella stessa giornata, inoltre, ? previsto lo svolgimento del mercato in Piazza Duomo – recita il testo pubblicato online. Il Comando di Polizia Municipale ha emesso due distinte ordinanza, la 451/T del 20 dicembre (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_553535_0_3.html) e la 457/T del 30 dicembre (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_553954_0_3.html) con cui sono stati disposti una serie di limitazioni al traffico, divieti e modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento delle iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. MODIFICHE ALLA VIABILIT?Area mercato EpifaniaViabilit? mezzi soccorsoAree adiacenti il mercatoAi residenti che devono recarsi:Per consentire lo svolgimento del mercato in Piazza Duomo dalle 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio ? stata disposta la chiusura al transito delle seguenti strade e piazze: via Arcivescovado, via Bone Novelle, via Campo di Fossa, via S. Francesco di Paola, piazza della Repubblica, piazza San Marco – Istituito, inoltre, dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri in via Indipendenza, piazza San Marco, via Sant’Agostino, via Arcivescovado, via Bone Novelle – si apprende dalla nota stampa. Per garantire il regolare svolgimento della Fiera la Polizia Municipale sar? in campo con 48 agenti, suddivisi nelle diverse turnazioni a partire dalle 20 del 4 gennaio e fino al termine e della manifestazione – PERSONALE COINVOLTO E SERVIZIO PULIZIASaranno impiegati 18 operai del settore Opere pubbliche, di cui 11 presso i varchi predisposti per le chiusure al traffico, e 7, dalle ore 6 alle ore 21, presso il terminal bus Lorenzo Natali – precisa la nota online. Al termine della Fiera Asm impiegher? complessivamente 44 unit? di personale e 14 mezzi, di cui 3 spazzatrici, per ripulire le strade e le aree interessate dall’iniziativa – TERMINAL “LORENZO NATALI”Il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, ? fruibile gratuitamente tutti i giorni h24. In occasione della feria dell’Epifania del 5 gennaio viene potenziato il servizio per la gestione dei flussi e degli accessi, con presenza continuativa di personale comunale dalle 6:00 alle 21:00. Previsto, inoltre, un servizio di vigilanza con piantonamento armato dedicato dalle 7:00 alle 21:00 con affiancamento di ulteriore personale Street Tutor dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 20:00. SERVIZIO NAVETTA CENTRO STORICODal terminal L. Natali ? possibile raggiungere l’area della fiera utilizzando il servizio navetta per il centro storico, che in occasione della manifestazione sar? gratuito, attivo dalle ore 9:10 alle 19:50 (ultima partenza dal Terminal) con una corsa ogni 20 minuti, secondo il seguente itinerario: Terminal – viale Caldora – viale Collemaggio – viale Crispi – (Villa Comunale) – viale Crispi – viale Collemaggio – viale Caldora – Terminal – via Strinella – via Pescara – viale Panella (rotatoria viale Gran Sasso d’Italia) – via Strinella – Terminal. Fermate consigliate su Viale Crispi (Villa Comunale) e su Viale Panella (Questura). SERVIZIO DI LINEA ZONA OVESTPer chi, proveniente dalla zona ovest, volesse usufruire del parcheggio di piazza D’Armi, si consiglia l’utilizzo della linea AMA M2UF per raggiungere l’area della fiera (fermata Questura su Viale Panella) e il Terminal. Fermata consigliata di imbarco su S.S.80 (nei pressi hotel My Suite).Il servizio, a tariffazione ordinaria, ? attivo dalle 8:40 alle 21:30. Dettaglio degli orari e itinerari disponibile sul sito di AMA S.p.A. www.ama – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it

