L’Aquila, Fiera San Massimo, modifiche alla viabilità per domenica 9 giugno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il prossimo 9 giugno ? previsto lo svolgimento della tradizionale fiera di San Massimo, che interesser? alcune vie e piazze del centro cittadino: Via Tagliacozzo, Via Castello, Via Malta, Piazza Battaglione Alpini (lato compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Malta) e Viale Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. A tal proposito il Comando di Polizia Municipale ha emesso una ordinanza con cui sono state disposte una serie di modifiche alla viabilit? e divieti, in vigore dalle ore 6 alle ore 21 di domenica 9 giugno – recita il testo pubblicato online. Il provvedimento di PM prevede:I residenti o coloro che debbono recarsi nell’area di Via Garibaldi, Piazza Santa Maria Paganica e Via Duca degli Abruzzi potranno accedervi attraverso il percorso Via Buccio da Ranallo – Via Duca degli Abruzzi mentre l’uscita dall’area di San Bernardino sar? possibile tramite Porta Leoni.

