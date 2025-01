L’Aquila, Giornata della Memoria

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giornata della memoria: due giornate di celebrazioni del Comune dell’AquilaCon lo Iasric il 27 gennaio e il 28 con la premiazione del concorso “Il Viaggio della Memoria”Si ricorda che si terr? il 28 gennaio, a partire dalle ore 10 all’Auditorium del Parco, la cerimonia di premiazione del concorso “Il Viaggio della Memoria”, istituito dal Comune dell’Aquila e rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine – La classe che risulter? vincitrice conseguir? un viaggio nei luoghi della Shoah.Nel corso dell’evento, promosso nell’ambito del XXXIII Premio Nazionale “Paolo Borsellino” – a cui parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il prefetto Renato Cortese, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – saranno gli stessi alunni a presentare e illustrare i progetti candidati per la vittoria finale – Si tratta di: “Die macht macht von uns idioten” dell’Istituto Domenico Cotugno – Opera d’arte; “La pietra di inciampo in memoria di Giulio della Pergola” dell’Istituto Domenico Cotugno – Progetto di ricerca; “Anna Frank – Il blog interattivo” dell’Istituto Andrea Bafile – Blog interattivo dedicato ad Anna Frank; “Il viaggio della memoria” dell’Istituto Amedeo d’Aosta – Docufilm. I lavori sono stati selezionati dalla giuria composta dalla dirigente scolastica Antonella Conio e dai professori Walter Cavalieri e Carlo Fonzi.Il Comune dell’Aquila, inoltre, ha garantito patrocinio e sostegno all’iniziativa organizzata dall’Istituto abruzzese per la storia della resistenza e dell’Italia contemporanea (Iasric), che si terr? il 27 gennaio, all’Emiciclo a partire dalle ore 10.Il programma dell’incontro prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi tema “La memoria della Shoah: l’impegno dello Iasric”, a cura del presidente dello Iasric Carlo Fonzi, “Auschwitz e il sistema concentrazionario nazionalsocialista”, a cura di Costantino Di Sante dell’Universit? del Molise, e “Dai campi di concentramento fascisti in Abruzzo ad Auschwitz”, a cura di Giuseppe Lorentini dell’Universit? del Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it