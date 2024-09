L’Aquila, Giornata mondiale turismo: 27 settembre iniziativa a Palazzo Margherita con Ministro Santanchè e Presidente Enit Priante

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Ministro per il turismo Daniela Santanch? e la presidente dell’Enit – Ente nazionale italiano per il turismo – Alessandra Priante parteciperanno, con un collegamento in video conferenza, all’iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila in occasione della Giornata mondiale del turismo, in programma venerd? 27 settembre alle ore 15 nella sala conferenze della sede municipale di Palazzo Margherita – viene evidenziato sul sito web. “Il World tourism day ? il giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore turistico e del suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – – spiega l’assessore con delega al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia – Il tema individuato per questa 45esima edizione ? ‘Turismo e pace’, con l’obiettivo di indirizzare l’attenzione globale verso un concreto impegno per la fraternit? tra i popoli”. “Nella citt? che Papa Francesco ha definito capitale del Perdono, culla del primo Giubileo della storia e che ogni anno viene celebrato in occasione della Perdonanza Celestiniana, ci sar? un confronto tra istituzioni e portatori d’interesse per individuare un percorso condiviso e strategie in grado di fornire un rinnovato impulso al settore turistico per la nostra terra – viene evidenziato sul sito web. – aggiunte l’assessore – Abbiamo due grandi appuntamenti all’orizzonte: il Giubileo 2025 e L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Sfide affascinanti e da affrontare per cogliere a pieno le potenzialit?, in termini di ricadute turistiche, per L’Aquila e il suo territorio”.Il programma della giornata di venerd? 27 settembre: Saluti istituzionali: Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo; Don Cristoforo Simula, Direttore dell’Ufficio della Curia dell’Aquila per la Pastorale del turismo – riporta testualmente l’articolo online. Interventi: Daniela Santanch?, Ministro per il Turismo (collegamento da remoto); Alessandra Priante, presidente Enit (collegamento da remoto); Silvia Nanni, Professoressa associata dell’Universit? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Referente di Ateneo per la Rete delle Universit? per la pace; Dino Angelaccio, Coordinatore Giubileo for all; Raffaello Fico, Direttore Usrc, stazione appaltante Il Cammino Grande di Celestino; Floro Panti, Presidente Comitato Perdonanza Celestiniana Unesco – recita il testo pubblicato online. Conclusioni: Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila; rappresentanti delle associazioni di categoria – si apprende dal portale web ufficiale.

