L’Aquila, Giubileo 2025. Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila insieme per legge dedicata

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Prosegue il percorso condiviso tra Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo in vista del Giubileo del 2025”.? quanto dichiarano l’Assessore al Turismo Ersilia Lancia e il Presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini, a margine della seduta che si ? svolta stamane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Riteniamo infatti – proseguono Lancia e Vittorini – che la collaborazione interistituzionale rappresenti sicura garanzia di progettualit? politico amministrativa – Lo stanziamento di risorse certe, nel quadro di una legge ad hoc, con lo sguardo necessariamente rivolto a Roma e alla Regione Lazio, ci impegna nella sfida di lavorare tutti insieme a un evento che ha carattere eccezionale e che costituisce un’occasione imperdibile di rilancio e di promozione della nostra citt? e del nostro territorio”. Alla riunione odierna sono intervenuti il Nunzio Apostolico Orlando Antonini, il sottosegretario regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, autore, tra gli altri, del libro “Il primo giubileo della storia” e la dirigente regionale Ester Di Cino, in rappresentanza dell’Assessore Regionale alla Cultura Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. “Il percorso, incardinato nella prima Commissione – hanno affermato ancora Lancia e Vittorini – ha affrontato varie questioni: dalla necessit? di rafforzare l’interlocuzione interistituzionale e con tutti gli attori variamente coinvolti, alle questioni logistico- organizzative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Numerosi sono gli spunti pervenuti anche dagli interventi degli auditi e offerti ai commissari – aggiunge la nota pubblicata. In particolare, abbiamo ritenuto importante la sottolineatura, da parte del giornalista De Nicola e del Nunzio apostolico Antonini, relativa alla necessit? di potenziare i servizi di accoglienza presso l’area di Collemaggio, che, ovviamente, avr? una funzione centrale e strategica nell’anno giubilare”. L’assessore Lancia e il presidente della prima commissione consiliare, Vittorini, sottolineano come “un altro elemento importante ? rappresentato dal link tra l’anno giubilare e il riconoscimento della citt? dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2026. Un binomio dal potenziale eccezionale e di straordinaria importanza ai fini della crescita e della valorizzazione della citt? e del comprensorio”. “Prosegue dunque un percorso virtuoso – conclude Vittorini – iniziato con questa commissione e che ha l’ambizione di costruire un progetto permanente, in grado di sviluppare al meglio il potenziale del nostro territorio e che, mi auguro, oltre gli appuntamenti del Giubileo e della Capitale, resti dopo al territorio”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it