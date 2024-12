L’Aquila, Giunta: Metrobus, si sblocca progetto da 6,5 milioni di euro per collegamento ospedale-terminal bus 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Con i rimanenti fondi della metropolitana di superficie, mai realizzata, che siamo riusciti a recuperare grazie all’interlocuzione con il governo Meloni, che nel giugno scorso con apposito decreto ha sbloccato un’impasse che si protraeva da anni, potremo realizzare il progetto per il Metrobus, dando ancora una volta risposte concrete in tema di mobilit? e viabilit?”.A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, all’esito della Giunta comunale che ha dato il via libera allo schema di convenzione con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per l’attuazione del primo lotto di opere – si apprende dalla nota stampa. “Il progetto si era arenato con il governo Conte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguito di un costante dialogo con l’Esecutivo nazionale, il viceministro Galeazzo Bignami, i tecnici e le strutture del Mit, cui va la riconoscenza per la sensibilit? e l’attenzione mostrati nei confronti della nostra citt?, siamo riusciti ad avere nuovamente a disposizione i 6,5 milioni necessari per il collegamento, attraverso l’impiego di bus elettrici, tra l’ospedale San Salvatore, e l’attiguo polo universitario, e il terminal bus ‘Lorenzo Natali’ di Collemaggio”. Nell’ambito dell’iniziativa ? prevista l’esecuzione di interventi per la realizzazione di sistemi di preferenziazione per il transito dei mezzi (direttamente sulla sede stradale con specifica segnaletica o attraverso il posizionamento di specifici impianti semaforici), per il transito degli autobus, la riorganizzazione delle corsie e la riconfigurazione delle viabilit? e delle fermate esistenti, per garantire la fluidit? della circolazione stradale sulle arterie viarie cittadine – si apprende dalla nota stampa. Questo il percorso previsto per il Metrobus: polo ospedaliero San Salvatore – via Manzoni – via Comunit? Europea – via Da Vinci – via Amiternum – via Piccinini – viale Corrado IV – via XXV Aprile – via XX Settembre – via Crispi – viale Collemaggio – terminal Collemaggio – recita il testo pubblicato online. “Riprende slancio un significativo programma di investimenti per la cui attuazione Carla Mannetti, assessore alla Mobilit? durante il precedente mandato del centrodestra alla guida della citt?, ha lavorato duramente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo risultato lo condividiamo, oltre che con la nostra comunit?, anche con lei e la ringraziamo per il prezioso lavoro svolto – riporta testualmente l’articolo online. Una volta completato – concludono sindaco e assessore – cittadini e utenti avranno a disposizione una validissima alternativa al mezzo privato per raggiungere in tempi rapidi due hub strategici, come l’ospedale e la fermata degli autobus, con conseguente, e auspicabile, alleggerimento del traffico urbano e riduzioni delle emissioni inquinanti in atmosfera possibili grazie all’utilizzo del trasporto pubblico locale”.

